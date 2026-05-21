Zum Mittagessen eine Currywurst mit Pommes und Mayo? Die einen finden das lecker, die anderen ungesund. Einer Statistik zufolge sank Jahr für Jahr das Interesse an diesem Klassiker-Gericht. Bis jetzt.
Rheine - Die Currywurst ist zurück auf dem Treppchen. Wie der Lebensmittelkonzern Apetito mitteilte, kommt die Currywurst mit Pommes in einem Gerichte-Ranking wieder auf Platz 3 und damit einen Platz höher als ein Jahr zuvor. Das Ranking bezieht sich auf die Verkaufszahlen von Gerichten, die Apetito im vergangenen Jahr in Kantinen angeboten hat. Am häufigsten verkauft wurde wie schon im Vorjahr Spaghetti Bolognese, auf Platz 2 kam Bami Goreng.