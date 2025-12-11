Lebensmittel: Bauern mit stagnierenden Gewinnen - Sorge wegen Preisen

1 Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte in Berlin: "Der Motor stottert weiter." Foto: Elisa Schu/dpa

Die Landwirte haben insgesamt relativ stabile Ergebnisse erzielt. Doch Druck auf die Preise und Kostensteigerungen trüben die Geschäftsaussichten ein.











Berlin - Die Landwirte in Deutschland verbuchen stagnierende Gewinne und sorgen sich wegen sinkender Preise für wichtige Produkte. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2024/25 lag das Ergebnis der Unternehmen im Schnitt bei 78.500 Euro, wie der Bauernverband in Berlin mitteilte. Mit einem kleinen Zuwachs von 0,4 Prozent entsprach dies quasi dem Vorjahresniveau.