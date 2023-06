1 Bereits zum zweiten Mal ist ein 72-Jähriger für einen brutalen Mord im Jahr 1995 verurteilt worden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zweiter Prozess, identisches Urteil: Ein 72 Jahre alter Mann ist schuldig, 1995 einen brutalen Mord begangen zu haben. Das Gericht sieht narzisstisch-psychopathische Züge. Doch ist mit dem Urteil wirklich alles vorüber?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Anspannung in Saal sechs des Stuttgarter Landgerichts ist mit Händen zu greifen. Ziemlich überraschend hat die Strafkammer nur wenige Stunden zuvor bekannt gegeben, dass ein aufsehenerregender Prozess bereits am Donnerstagnachmittag zu Ende geht – und nicht erst am folgenden Montag. Angehörige von Opfern sind eilig angereist, sofern die Zeit das noch zugelassen hat. Sie umarmen sich schon vor dem Urteilsspruch, Tränen fließen. Die Nervosität ist für sie sichtlich unerträglich. Zeitgleich drängen sich die Kamerateams in der vorderen Reihe und bringen sich in Position.