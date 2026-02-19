Lebenslange Haft: Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Südkoreas früherer Präsident Yoon rief das Kriegsrecht aus und stürzte seine Land in eine Krise. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert.
Am Ende ist es dann doch nicht die Todesstrafe für Yoon Suk Yeol geworden, wie die Sonderstaatsanwaltschaft zuvor gefordert hatte. Das zentrale Bezirksgericht Seoul sah es allerdings als erwiesen an, dass der südkoreanische Ex-Präsident einen Aufstand angeführt hat – mit dem Ziel, die demokratische Ordnung außer Kraft zu setzen und die Nationalversammlung zu lähmen. Dafür wurde Yoon nun zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt.