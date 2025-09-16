Lebenslang für Polizistenmörder: „Rouven für immer in unseren Herzen“ – so reagiert die Polizei auf das Urteil

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein wichtiges Signal für Polizisten in Deutschland.
Der Fall des getöteten Polizisten Rouven Laur hat seine Polizei-Kollegen in ganz Deutschland bewegt: Der 29-Jährige hatte am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz bei einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) andere vor einem Messerangreifer schützen wollen – und war dann selbst tödlich verletzt worden. Jetzt hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Angeklagten, den 26-jährigen Afghanen Sulaiman A., wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.