Nach dem tödlichen Autorennen von Ludwigsburg wurde ein Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch was bedeutet „lebenslang“ im deutschen Strafrecht tatsächlich – und wie lange bleiben Verurteilte wirklich im Gefängnis?

Der Raser-Prozess von Ludwigsburg hat die Frage wieder in den Fokus gerückt: Was heißt eigentlich „lebenslang“? Der Hauptangeklagte wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem bei einem illegalen Autorennen zwei junge Frauen ums Leben kamen. Für viele klingt das nach Haft bis zum Tod. So einfach ist es im deutschen Recht aber nicht.

Im deutschen Strafrecht ist die lebenslange Freiheitsstrafe die härteste Sanktion. Sie ersetzt seit Abschaffung der Todesstrafe die ultimative Strafe für besonders schwere Verbrechen.

Trotz des Wortlauts bedeutet „lebenslang“ nicht zwingend, dass jemand bis zum Tod im Gefängnis bleibt. Entscheidend ist:

Nach 15 Jahren kann eine Entlassung geprüft werden.

Es handelt sich nicht um einen Automatismus, sondern um eine Einzelfallentscheidung.

Damit unterscheidet sich Deutschland von Ländern, in denen lebenslange Haft tatsächlich ohne Aussicht auf Entlassung vollzogen wird.

Wann wird lebenslang verhängt?

Die Strafe kommt nur bei besonders schweren Delikten infrage. In der Praxis fast immer bei:

Mord (§ 211 StGB)

selten bei anderen Taten mit Todesfolge (z. B. Raub mit Todesfolge)

Statistiken zeigen: Rund 97 Prozent der lebenslangen Strafen werden wegen Mordes verhängt.

Auch im Fall von Ludwigsburg wurde das Urteil wegen Mordes gesprochen – trotz eines Verkehrsgeschehens. Hintergrund: Gerichte werten extreme Raserfälle zunehmend als vorsätzliches Handeln mit tödlichem Ausgang.

Wie lange bleibt man tatsächlich im Gefängnis?

Die zentrale Regel lautet, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann (§ 57a StGB).

Ob eine verurteilte Person tatsächlich freikommt, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind insbesondere die Gefährlichkeit für die Allgemeinheit, das Verhalten im Gefängnis, die Einsicht in die Tat sowie die Perspektive für ein Leben nach der Haft.

In der Praxis zeigt sich, dass Entlassene im Durchschnitt etwa 18 bis 19 Jahre in Haft verbringen. Ein Teil der Verurteilten sitzt jedoch deutlich länger, vor allem in besonders schweren Fällen. In Extremfällen kann die Haftdauer sogar mehr als 50 Jahre betragen.

„Besondere Schwere der Schuld“ – der entscheidende Faktor

Ein wichtiger Punkt im Urteil ist häufig die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Sie hat zur Folge, dass eine Entlassung nach 15 Jahren zunächst ausgeschlossen ist und zusätzliche Haftjahre verbüßt werden müssen, oft mehrere Jahre.

Diese Einstufung nimmt das Gericht bereits im Urteil vor, etwa bei besonders brutalen Taten, bei mehreren Opfern oder bei besonders verwerflichen Motiven. Wie lange die Haft über die 15 Jahre hinaus tatsächlich dauert, entscheidet anschließend die Strafvollstreckungskammer im Einzelfall.

Sicherungsverwahrung: Haft über die Strafe hinaus

In besonders gefährlichen Fällen kann zusätzlich Sicherungsverwahrung angeordnet werden.

Das bedeutet, dass die Haft nicht automatisch nach der Strafe endet und die Person weiter in Gewahrsam bleibt, wenn sie als gefährlich gilt.

Diese Maßnahme richtet sich nicht nach Schuld, sondern nach dem Risiko für die Allgemeinheit.

Verfassungsrechtliche Grenze: Hoffnung auf Freiheit

Ein zentraler Grundsatz in Deutschland: Auch lebenslang Verurteilte müssen eine reale Chance auf Entlassung haben.

Das hat das Bundesverfassungsgericht festgelegt. Hintergrund ist die Menschenwürde. Eine Strafe ohne jede Perspektive wäre damit unvereinbar.

Zahlen und Realität

Rund 1.700 bis 1.800 Menschen sitzen in Deutschland lebenslang ein

sitzen in Deutschland lebenslang ein Pro Jahr werden etwa 80 Personen entlassen

Einige sterben in Haft, ohne jemals freizukommen

Das zeigt: „Lebenslang“ kann tatsächlich lebenslang dauern, muss es aber nicht.