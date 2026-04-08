Nach dem tödlichen Autorennen von Ludwigsburg wurde ein Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch was bedeutet „lebenslang“ im deutschen Strafrecht tatsächlich – und wie lange bleiben Verurteilte wirklich im Gefängnis?
Der Raser-Prozess von Ludwigsburg hat die Frage wieder in den Fokus gerückt: Was heißt eigentlich „lebenslang“? Der Hauptangeklagte wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem bei einem illegalen Autorennen zwei junge Frauen ums Leben kamen. Für viele klingt das nach Haft bis zum Tod. So einfach ist es im deutschen Recht aber nicht.