Samuel Dohmen, "GNTM"-Kandidat aus dem vergangenen Jahr, hat sich nach einer Notoperation bei seinen Fans gemeldet. Der 25-Jährige war wegen einer Darmverdrehung in Lebensgefahr und liegt weiterhin auf der Intensivstation.

Samuel Dohmen (25) hat sich bei seinen Fans zurückgemeldet. Der 25-Jährige, der 2025 durch die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde, teilte in seiner Instagram-Story ein Foto aus dem Krankenbett - darauf sind Schläuche, ein Venenzugang und ein Verband im Bauchbereich zu sehen. Dohmen musste notoperiert werden, nachdem sich sein Darm gedreht hatte.

Es war offenbar knapp In seiner Story beschrieb der Kölner die Situation in eigenen Worten: "Ich lag bis gerade im Krankenhaus, auf Intensiv (liege immer noch hier). Mein Darm hat sich gedreht und daher extreme Schmerzen und lebensbedrohliche Situation." Die Operation verlief nach aktuellem Stand ohne größere Komplikationen. "Soweit Glück im Unglück und bin Stand der Dinge jetzt ohne größere Schäden davongekommen", schrieb Dohmen.

In einer neuen Story gibt er ein Update, auch darin betont er, wie knapp es war: "Mir geht's soweit wieder einigermaßen, auch die Ärzte haben gesagt, dafür, dass ich gestern fast abgedankt habe, bin ich heute wieder munter." Er bedankte sich außerdem herzlich für die "tausend Genesungswünsche und lieben Nachrichten" und schloss seinen Post mit: "Ich hab euch alle lieb, passt auf euch auf und bleibt gesund".

Bei einer Darmverdrehung dreht sich ein Darmabschnitt um die eigene Achse, was die Blutzufuhr unterbricht. Bei dieser lebensbedrohlichen Situation muss sofort gehandelt werden.

Bereits zuvor Beschwerden während des Trainings

Der aktuelle Krankenhausaufenthalt ist nicht der erste Hinweis auf gesundheitliche Probleme. Bereits vor einigen Wochen klagte Dohmen während eines Trainings über starke Bauchschmerzen und wurde daraufhin medizinisch untersucht. Ob ein Zusammenhang mit der jetzigen Notlage besteht, ist bislang nicht bekannt.

Dohmen gehörte in der Jubiläumsstaffel von "GNTM", in der Heidi Klum (52) zum zweiten Mal auch männliche Kandidaten suchte, zu den Teilnehmern. Er landete auf dem achten Platz.