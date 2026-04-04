Samuel Dohmen, "GNTM"-Kandidat aus dem vergangenen Jahr, hat sich nach einer Notoperation bei seinen Fans gemeldet. Der 25-Jährige war wegen einer Darmverdrehung in Lebensgefahr und liegt weiterhin auf der Intensivstation.
Samuel Dohmen (25) hat sich bei seinen Fans zurückgemeldet. Der 25-Jährige, der 2025 durch die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde, teilte in seiner Instagram-Story ein Foto aus dem Krankenbett - darauf sind Schläuche, ein Venenzugang und ein Verband im Bauchbereich zu sehen. Dohmen musste notoperiert werden, nachdem sich sein Darm gedreht hatte.