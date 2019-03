1 Auf der A8 wurde ein Mann von einem Taxi erwischt. Foto: dpa

Am Montagabend steht ein Auto mit Anhänger auf dem Seitenstreifen der A8 im Bereich einer Ausfahrt in der Nähe des Stuttgarter Flughafens. Ein vorbeifahrendes Taxi erwischt einen Mann, der bei dem Fahrzeug steht.

Stuttgart - Auf der Autobahn 8 ist ein Mann am Fahrbahnrand von einem Taxi erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe sich hinter einem Auto mit Anhänger befunden, das am Montagabend auf dem Seitenstreifen im Bereich einer Ausfahrt in der Nähe des Stuttgarter Flughafens stand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Taxi sei ungebremst auf das Gespann aufgefahren. Weitere Details lagen nicht vor.