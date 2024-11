1 Der 23-Jährige wurde gerettet und lebensgefährlich unterkühlt in eine Klinik gebracht. (Archivbild) Foto: SDMG

In der Nacht zum Freitag hört ein Passant in Esslingen Hilfeschreie. Er alarmiert die Rettungskräfte, die kurz darauf einen 23-Jährigen im Roßneckar entdecken.











Ein aufmerksamer Passant hat in der Nacht zum Freitag einem 23-Jährigen in Esslingen wohl das Leben gerettet. Der Passant hörte gegen 1.15 Uhr in der Mettinger Straße die Hilferufe des 23-Jährigen, der zuvor in den Neckar gestürzt war. Er alarmierte sofort die Polizei, die kurz darauf eintraf.