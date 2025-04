Lebensbedrohliche Lungenkrankheit: Immer weniger COPD-Erkrankte: Das sind die Gründe

Der Anteil der Menschen mit der Lungenkrankheit COPD ist in Deutschland gesunken. Zwischen 2017 und 2023 ging der Anteil der Betroffenen über 40 Jahren um knapp zehn Prozent zurück, wie das AOK-Institut Wido mitteilt. Ein Grund ist der Rauchverzicht.

Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist und potenziell tödlich, ist allgemein bekannt. „Es gibt kaum eine Erkrankung, die nicht negativ mit Zigarettenrauch korreliert“, sagt der Mediziner Ulrich Laufs, Direktor der Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig. Doch obwohl Zigaretten nachweislich Tumore, Schlaganfälle und Herzinfarkte verursachen, fällt der Rauchstopp vielen Menschen schwer.

Röntgenaufnahme eines 60-jährigen Mannes, der an COPD leidet. Foto: Imago/Depositphotos

1 Packung Zigaretten kostet sieben Stundenzeit

Eine Studie am University College in London (UCL) hat gezeigt, wie stark sich das Rauchen auswirkt. Beim Konsum einer einzigen Zigarette, wird demnach die Lebenserwartung bei Männern um 17 Minuten und bei Frauen um 22 Minuten verkürzt. Bei einer ganzen Packung sind es der Analyse zufolge ganze sieben Stunden.

Lesen Sie auch

„Die Leute wissen im Allgemeinen, dass Rauchen schädlich ist, neigen aber dazu, zu unterschätzen, wie sehr“, sagt Sarah Jackson, leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin der Alkohol- und Tabakforschungsgruppe des UCL. „Im Durchschnitt verlieren Raucher, die nicht aufhören, rund ein Jahrzehnt ihres Lebens. Das sind zehn Jahre kostbarer Zeit, Lebensmomente und Meilensteine mit ihren Lieben.“

Unsere Empfehlung für Sie Gefährliches Rauchen Jede Zigarette kostet bis zu 22 Minuten Lebenszeit Zigaretten verkürzen das Leben laut einer neuen Studie deutlich: Eine einzige Schachtel soll rund sieben Stunden weniger Lebenszeit bedeuten. Damit senkt das Rauchen die Lebenserwartung deutlich stärker als bisher angenommen.

Rauchen erhöht Risiko für diverse Folgeerkrankungen

Wer raucht oder rauchte,hat ein viel höheres Risiko, eine chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) oder eine rheumatoide Arthritis – eine Gelenkentzündung – zu entwickeln.

Rauchen schädigt nicht nur die Lunge und das Bronchialsystem sowie Augen, Zähne, den Verdauungstrakt und wirkt sich auf die Fruchtbarkeit aus.

Insgesamt lebten 2023 etwa 3,23 Millionen Menschen in Deutschland mit der Diagnose einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Foto: Imago/Zoonar

Warum weniger Menschen an COPD erkrankwn

Der Anteil der Menschen mit der Lungenkrankheit COPD ist unterdessen in Deutschland gesunken. Zwischen 2017 und 2023 ging der Anteil der Betroffenen im Alter über 40 Jahren um knapp zehn Prozent zurück, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) am Mittwoch (23. April) in Berlin mitgeteilt hat.

Die Experten führen dies in erster Linie auf den zunehmenden Rauchverzicht und die Regelungen zum Rauchverbot sowie Verbesserungen der Luftqualität zurück.

Insgesamt lebten 2023 etwa 3,23 Millionen Menschen in Deutschland mit der Diagnose einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). 2017 waren es noch 3,39 Millionen Betroffene. Damit hat sich die Zahl der Patientinnen und Patienten in diesem Zeitraum um 160.000 reduziert.

Bei dieser Lungenerkrankung sind die Atemwege dauerhaft verengt. Betroffene haben dadurch ein Gefühl von Atemnot. Foto: Imago/Zoonar

COPD-Risiko in Großstädten höher als auf dem Land

Den Analysen zufolge ist die Rate der COPD-Erkrankten bei Bewohnern von Großstädten am höchsten. Zudem ist die Lungenkrankheit in den Regionen mit der höchsten Feinstaubbelastung weiter verbreitet.

Zudem haben Regionen, in denen viele Raucherinnen und Raucher leben, auch eine höhere Rate von COPD-Erkrankten. Die regionalen Unterschiede sind demnach sehr groß:

In Konstanz und Tübingen leben mit jeweils 4,2 Prozent die wenigsten Patienten mit COPD.

Am stärksten betroffen sind zwei Städte in Nordrhein-Westfalen: Gelsenkirchen mit 11,4 Prozent und Herne mit 10,9 Prozent.

Nordrhein-Westfalen liegt auch im Bundesländervergleich an der Spitze, auch weil viele Menschen durch den Kohleabbau im Ruhrgebiet jahrelang einer hohen Schadstoffbelastung ausgesetzt waren.

Am niedrigsten ist der Anteil der COPD-Erkrankten an der Bevölkerung in Sachsen und Baden-Württemberg.

COPD steht für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Sie ist die deutsche Übersetzung des englischen Begriffs „chronic obstructive pulmonary disease“. Foto: Imago/Depositphotos

Was ist COPD?

COPD steht für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Sie ist die deutsche Übersetzung des englischen Begriffs „chronic obstructive pulmonary disease“.

Bei dieser Lungenerkrankung sind die Atemwege dauerhaft verengt. Betroffene haben dadurch ein Gefühl von Atemnot. Der wichtigste beeinflussbare Risikofaktor für die Entstehung der COPD ist das Rauchen.

Die eingeatmeten Partikel rufen eine Entzündung des Lungengewebes hervor, die langfristig zu einer chronischen Verengung der Bronchien und damit zu einem erhöhten Atemwiderstand führt.

Aber auch weitere Faktoren wie das Einatmen anderer Schadstoffe oder chronisch wiederkehrende Atemwegsinfekte können zum Entstehen der Krankheit beitragen und diese verschlimmern.