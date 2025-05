Leben mit ME/CFS: “Ich kämpfte mich fünf Jahre durchs Arbeitsleben “

1 Vielen Betroffenen sieht man ihre schwere Erkrankung auf den ersten Blick gar nicht an, so auch Claudia Schuster. Foto: Stefanie Schlecht

Claudia Schuster leidet an ME/CFS, einer schweren Multisystemerkrankung. Da diese bislang nur wenig erforscht ist, setzt sie all ihre Kraft für die Aufklärung der Krankheit ein.











Auf den ersten Blick sieht man es Claudia Schuster mit ihren kurzen, weißen Haaren und den strahlend blauen Augen gar nicht an – doch sie ist schwer krank. Die meiste Zeit sitzt sie im Rollstuhl, Kleinigkeiten strengen sie so stark an, dass sie danach stundenlang schläft. Früher sei sie sportlich sehr aktiv gewesen, daran ist heute nicht mehr zu denken.