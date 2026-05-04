Leben mit grüner Energie: „Würden es wieder machen“ – Paar vollzieht Energiewende und spart fast 3000 Euro

Die Gromigs aus Ludwigsburg heizen per Wärmepumpe, der Strom kommt vom Dach, das Auto fährt elektrisch. Minutiös haben sie errechnet, wie viel Geld und CO2 sie damit sparen.
Die Benzinpreise klettern auf Rekordwerte. Für Gas muss man ebenfalls tief in die Tasche greifen. Ute und Michael Gromig beobachten solche Entwicklungen zwar interessiert, direkt betroffen sind sie davon aber nicht mehr. Die Eheleute aus Ludwigsburg haben in den vergangenen Jahren peu à peu in ihren und rund um ihre vier Wände die Energiewende vollzogen. Die Familie rollt mit einem E-Auto durch Stadt und Land, heizt per Wärmepumpe. Und einen Teil des Stroms liefern die Solarmodule auf dem Dach und an der Fassade.