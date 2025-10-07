Leben mit Extremwetter: Australiens Antwort auf den Klimawandel

Extremhitze und Regenfluten: Der Kontinent steht an vorderster Front der Krise. Seine Antworten könnten auch für Europa wegweisend sein.
Die europäische Umweltagentur zeichnet ein düsteres Bild: Europas Natur leidet zunehmend unter Übernutzung, Artensterben und den Folgen des Klimawandels – mit gravierenden Risiken für Wohlstand, Sicherheit und Lebensqualität. Während Europa noch nach Lösungen ringt, zeigt ein Blick ans andere Ende der Welt, wie Anpassung funktionieren kann. Australien, an vorderster Front der Klimakrise, reagiert mit einer Reihe praktischer Maßnahmen, die auch für Europa wegweisend sein könnten.