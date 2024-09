Leben mit einem dementen Partner: „Ich habe einen lustigen und einfühlsamen Menschen verloren“

1 Der Ehemann und Vater entfernt sich immer mehr von Ines Eigenmann, ihrer Tochter und dem Enkelkind. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Sie kennen sich seit 51 Jahren, hatten Pläne fürs Alter: Reisen, Urlaube ohne zeitliche Begrenzung. Dann bekommt Ines Eigenmanns Ehemann die Diagnose Demenz. Ein Schock für beide. Wie lebt man eine Liebe ohne Gegenüber?











Gibt es heute kein Bussi?“, fragt ihr Mann Wolfgang, als Ines Eigenmann ihn anders als sonst nicht zum Abschied in den Arm nimmt und küsst. Da merkt sie, dass er auf dieses Ritual am Morgen, wenn er das Haus verlässt, wartet. 33 Jahre sind die beiden verheiratet. Ines Eigenmann ist 69, ihr Mann 71 Jahre alt. Bei einem Stammtisch in Stuttgart-Heslach haben sie sich kennengelernt. 51 Jahre ist das jetzt her. Gemeinsam sind sie durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangen. Wie das bei alten Ehepaaren eben so ist. „Und meistens haben wir eine Lösung gefunden“, sagt Ines Eigenmann. Gemeinsam. Man glaubt das gerne, so organisiert und sortiert sie jetzt erzählt, mit einem Zettel vor sich, dass auch alles Wichtige gesagt ist.