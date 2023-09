5 So soll die Böschung nach der Umgestaltung aussehen. Aktuell ist die Aufenthaltsqualität nur gering. Illustration: Wolfgang Preuss

Mit Sitzstufen und einem Holzdeck soll das Seeufer im Kornwestheimer Stadtpark auf einer Länge von 50 Meter erlebbar gemacht werden. Nur das Belüftungsgerät könnte die Idylle trüben.











Link kopiert



Das Element Wasser spielt in jeder Stadtplanung eine wichtige Rolle – am besten in Verbindung mit viel Grün. Beides hat Kornwestheim im Stadtpark zu bieten. Wirklich erlebbar ist der etwa ein Hektar große See bislang jedoch nicht. Die Aufenthaltsqualität ist ausbaubar.