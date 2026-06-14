„Leben in einem Hobby“: Esslinger Paar gehört zu den größten Lego-Fans im Land - und tut Gutes

Der Heiratsantrag kam im Stuttgarter Lego-Store: Jörn von Zanthier und seine Frau Hedda leben ihr Klemmbaustein-Hobby aus. Damit verbinden die Esslinger eine positive Botschaft.

Im Stuttgarter Lego-Store ging Jörn vor Hedda auf die Knie. Zwei Lego-Figuren hatte er in der Hand - einen Mann, schwarz gekleidet, und eine Frau, weiß gekleidet. „Wollen wir das sein?“, fragte Jörn. Die Heirat folgte im Februar dieses Jahres. Wo? In Billund. Der Stadt, aus der Lego ursprünglich kommt. Im dortigen Legoland-Hotel kamen die Wahl-Esslinger unter, geheiratet wurde im Rathaus von Billund. „Wir waren wohl die ersten Deutschen, die das so gemacht haben“, sagt Hedda und Jörn ergänzt: „Die konnten das kaum glauben, dass Leute extra dafür zu ihnen hochfahren.“

Im Jahr davor habe - abgesehen von vor Ort lebenden Lego-Mitarbeitenden - lediglich ein britisches Paar bewusst im „Lego-Rathaus“ geheiratet. Vom Standesamt ging es für die beiden mit Brautkleid und Anzug ins Lego-Haus, eine Art interaktives Museum rund um die beliebten Klemmbausteine. „Das hat Spaß gemacht, weil die sich wahrscheinlich gedacht haben: Was sind das für Verrückte“, sagt Jörn. „Aber hinterher hat uns jeder gratuliert, die dortige Chefin hat uns sogar Lego-Blumen geschenkt.“

Die Hochzeit ist beispielhaft für das Leben der beiden. Jörn und Hedda gehören zu den wahrscheinlich größten Klemmbaustein-Fans im ganzen Land. Besser bekannt ist Jörn - Duzen geht in Ordnung - unter seinem alias Bloxxstar auf Youtube. Vor mehreren Tausend Menschen präsentiert er dort verschiedene Klemmbaustein-Sets - Klemmbausteine deshalb, weil nicht nur die Marke Lego entsprechende Produkte verkauft.

Esslinger Paar lebt ihr Lego-Hobby

Wer das Paar trifft, merkt schnell: Hier geht es um eine Leidenschaft, die sich nicht nur in Worten, sondern auch in der Einrichtung ihrer Wohnung widerspiegelt. Auf Regalen, in Schränken und in gestapelten Kisten stehen zahlreiche Sets von Lego und anderer Klemmbaustein-Hersteller wie etwa Kobi. Autos, Blumen, Star Wars, Militär: So gut wie jedes Genre ist vertreten. „In meinem Leben gibt es schon immer Lego“, sagt Jörn und fährt mit einem Lachen fort: „Als Erwachsener kann man sich natürlich all das kaufen, was man als Kind immer wollte - da freut sich der Konzern.“

Mittlerweile seien Erwachsene mit die größte Zielgruppe und bekämen entsprechende Sets von Lego geboten, sagt der 45-Jährige. Jörn arbeitet als IT-Administrator, Hedda ist im Qualitätsmanagement beschäftigt. Von den Einnahmen aus der Marke Bloxxstar können die beiden nicht leben. Mit seinem Auftritt im Netz verdient das Paar lediglich ein „gutes Taschengeld“, sagt Hedda. Sie hilft ihrem Mann als Regisseurin hinter der Kamera beim Dreh der durchaus aufwendiger produzierten Videos. „Mir ist es wichtig, auch Wissen zu vermitteln, wenn ich Sets vorstelle, etwa, wenn es um Panzer oder ähnliches geht“, erklärt Jörn.

Vor der Kamera stellt Jörn von Zanthier Klemmbaustein-Sets vor - hinter der Kamera unterstützt seine Frau Hedda. Foto: Bulgrin

Bloxxstar ist auf vielen Ausstellungen unterwegs

Was ihr Broterwerb an Lego-Verbindung ermangelt, gleicht das Privatleben aus. „Selbst wenn ich aus dem Haus gehe, ist eine Lego-Figur dabei, habe ich gerade gemerkt“, sagt Jörn. „Es gehört einfach dazu.“ Von außen mag das auf den ersten Blick für manch einen etwas seltsam anmuten, geben die beiden zu.

„Anfangs haben mich meine Eltern schon ein bisschen beäugt, haben es aber nie ausgesprochen“, sagt Hedda. „Inzwischen sehen sie ja, wie viel Spaß wir damit haben. Wir leben in einem Hobby.“ Lego sei mittlerweile ohnehin allgegenwärtig, sagt Jörn. Auch die Fußballlegenden Messi oder Ronaldo gebe es als Lego-Sets. „Dieser Gedanke, dass es reines Kinderspielzeug ist, hat sich gewandelt.“

Auf Ausstellungen und Treffen teilen Jörn und Hedda ihre Leidenschaft mit Freunden und anderen Lego-Interessierten. Mit dabei: eine große Lego-Stadt, die als eine Art Wimmelbild aufgebaut ist. „Wir haben natürlich eine Jahreskarte für das Legoland in Günzburg und holen immer wieder neue Steine, um die Stadt zu modifizieren“, erzählt Hedda. Mittlerweile sei das Paar für eben jenes Austellungsstück bei Besucherinnen und Besuchern im Land bekannt. „Das beste ist, wenn Kinder davor stehen bleiben und die Augen beginnen zu funkeln. Da bekomme ich ein bisschen Gänsehaut, denn das gibt viel Energie“, sagt Jörn.

Auch Hedda ist leidenschaftlich im Lego-Hobby unterwegs. Foto: Bulgrin

Esslinger Paar unterstützt Kinder

Diese Energie setzt das Paar gezielt für den guten Zweck ein. Jedes Jahr veranstalten sie zusammen mit dem Apple-Influencer und Lego-Fan Michael Reimann eine große Lego-Spendenaktion für trauernde Kinder. In den vergangenen Jahren sammelte das Team mehr als 80.000 Euro ein, die Gelder gingen an den Bremer Verein Trauerland. Dort werden seit 1999 bundesweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene begleitet, die einen nahestehenden Menschen verloren haben. Der Verein bietet unter anderem professionelle Trauergruppen und individuelle Beratungen an.

„Trauer ist kein schönes Thema - für uns Erwachsene nicht und für Kinder erst recht nicht“, sagt Jörn. Aber Spielzeug bringe grundsätzlich eine positive Stimmung. „Warum das nicht für etwas Gutes nutzen?“ Die Spendenaktion besteht aus einem alljährlichen, mehrstündigen Livestream, in dem teilweise seltene Lego-Sets an den Höchstbietenden abgegeben werden. Das Geld fließt direkt an Trauerland. Mittlerweile sind Michael, Jörn und Hedda offizielle Botschafter des Vereins - zusammen mit großen Namen wie Willi Weitzel, besser bekannt als „Willi wills wissen“.

„Wir haben Esslingen mit Bremen verbunden, Leute schauen aus ganz Deutschland zu, aus Österreich und der Schweiz“, sagt Jörn. Ihr nächstes Lego-Event könnte im Dezember 2026 stattfinden - dafür sammelt das Team derzeit noch Sets, die später für den guten Zweck im Livestream abgegeben werden.