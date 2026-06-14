„Leben in einem Hobby“: Esslinger Paar gehört zu den größten Lego-Fans im Land - und tut Gutes

Der Heiratsantrag kam im Stuttgarter Lego-Store: Jörn von Zanthier und seine Frau Hedda leben ihr Klemmbaustein-Hobby aus. Damit verbinden die Esslinger eine positive Botschaft.
Im Stuttgarter Lego-Store ging Jörn vor Hedda auf die Knie. Zwei Lego-Figuren hatte er in der Hand - einen Mann, schwarz gekleidet, und eine Frau, weiß gekleidet. „Wollen wir das sein?“, fragte Jörn. Die Heirat folgte im Februar dieses Jahres. Wo? In Billund. Der Stadt, aus der Lego ursprünglich kommt. Im dortigen Legoland-Hotel kamen die Wahl-Esslinger unter, geheiratet wurde im Rathaus von Billund. „Wir waren wohl die ersten Deutschen, die das so gemacht haben“, sagt Hedda und Jörn ergänzt: „Die konnten das kaum glauben, dass Leute extra dafür zu ihnen hochfahren.“