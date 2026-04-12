Leben auf dem Mond: Europa will Astronauten zum Mond senden und hat mehr Pläne

Europa liefert eine zentrale Technik für die aktuelle Mondmission und hat eigene Vorhaben. Wann deutsche Astronauten dabei seien sollen und was Europa für die nächsten Jahre auf dem Mond vorhat.
Köln - Europa war maßgeblich an der jüngsten Mondmission "Artemis 2" beteiligt und hat zudem eigene Pläne zur Erforschung des Erdtrabanten. Bei der "Artemis 2"-Mission der US-Weltraumagentur Nasa waren vier Astronauten in einer Art großen Acht um den Mond geflogen und am Samstag wieder auf der Erde eingetroffen.