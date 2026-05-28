Mit der Finalshow wollte ProSieben die Sieger von „Germany’s Next Topmodel“ küren, doch ein Leak am Tag vor der Ausstrahlung kam zuvor. Was also konnte die Show noch bieten?
Es war keine Überraschung mehr: Schon einen Tag vor dem Finale waren die Gewinner der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekanntgeworden. Auch wenn der Sender ProSieben zunächst noch abwehrend von Strategien, um Spekulationen anzuheizen, gesprochen hatte - am Abend zeigte sich bei der Finalshow: Aurélie und Ibo sind die neuen „Topmodels“, ausgesucht unter anderem von Heidi Klum.