Der entscheidende Hinweis findet sich in einem Bericht über eine Kollaboration zwischen Netflix, Tomorrow Studios und der LEGO Group, die neue LEGO-Sets zur Live-Action-Serie von One Piece veröffentlichen werden. In dem Artikel hieß es ursprünglich am 23. Januar:

"Ahoy, Strohhüte! Die LEGO Group, Netflix und Tomorrow Studios tun sich zusammen, um euch Schätze zu bringen, die ihr hegen könnt, während ihr auf neue Episoden von One Piece wartet, die später in diesem Jahr erscheinen." (Im Original: „Ahoy, Straw Hats! The Lego Group, Netflix and Tomorrow Studios are teaming up to bring you treasures you can cherish while you wait for new episodes of ONE PIECE, which arrive later this year.“)

Der Zusatz „which arrive later this year“, also „die später in diesem Jahr erscheinen“ wurde jedoch kurze Zeit später aus dem Artikel gelöscht. Seit dem 27. Januar heißt es dort nur noch „[…] während ihr auf neue Episoden von One Piece wartet.“

Die explizite Erwähnung, dass die neuen Episoden noch 2025 erscheinen werden, wurde also entfernt. Dies könnte darauf hindeuten, dass Netflix die Information entweder zurückziehen oder sich mehr Flexibilität beim Release-Datum bewahren wollte.

Möglicher Release-Zeitraum und weitere Hinweise

Ergänzende Hinweise zur Veröffentlichung von Staffel 2 stammen von Vincent Regan, dem Darsteller von Vizeadmiral Garp. Er verriet bereits im Dezember 2024 in einem Interview, dass die zweite Staffel seiner Einschätzung nach vor Weihnachten 2025 fertiggestellt wird. Dies deutet darauf hin, dass die neuen Episoden voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal des Jahres erscheinen könnten.

Was ist über Staffel 2 bekannt?

Bisher ist bekannt, dass die zweite Staffel die Abenteuer der Strohhut-Piraten in der Grand Line fortsetzen wird. Laut einem früheren Update von Serienschöpfer Eiichiro Oda werden unter anderem die Orte Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island eine Rolle spielen. Fans dürfen sich zudem auf das Debüt von Tony Tony Chopper freuen, einem der beliebtesten Charaktere aus dem Original-Manga und -Anime.

Weitere bekannte Besetzungs-Updates beinhalten:

Charithra Chandran (Bridgerton) als Miss Goldenweek

Sendhil Ramamurthy (Never Have I Ever) als Dragon

Dr. Kureha, die als eine der wichtigsten Figuren in der neuen Staffel gilt

Laut Co-Showrunner Matt Owens wird Dr. Kureha eine zentrale Rolle in Staffel 2 spielen, während sich die Serie langsam in Richtung der beliebten Alabasta-Arc bewegt.

Dreharbeiten und Produktion

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begannen bereits im Sommer 2024 in Südafrika und wurden Ende des Jahres abgeschlossen. Laut Aussagen von Eiichiro Oda und den Showrunnern verläuft die Produktion planmäßig. Zusätzlich wurde angedeutet, dass bereits über eine dritte Staffel gesprochen wird, die sich voraussichtlich weiter mit der Alabasta-Arc befassen wird.

Genaues Erscheinungsdatum steht noch aus

Netflix hat mit dieser "versehentlichen" Bestätigung die Spannung um One Piece Staffel 2 weiter angeheizt. Da ein genaues Erscheinungsdatum noch aussteht, könnten sich die Pläne noch ändern – die zwischenzeitlich entfernte Angabe zur Veröffentlichung zeigt, dass Netflix sich hier noch nicht endgültig festlegen will. Dennoch bleibt die zweite Staffel eines der am meisten erwarteten Netflix-Projekte des Jahres.

