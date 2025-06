Leah Remini: So steht es um ihre Freundschaft mit Jennifer Lopez

So steht es um ihre Freundschaft mit Jennifer Lopez

1 Jennifer Lopez (l.) und Leah Remini lernten sich 2004 kennen. Foto: ddp/INSTAR

In den vergangenen Jahren machten immer wieder Gerüchte die Runde, die ehemals besten Freundinnen Leah Remini und Jennifer Lopez hätten sich entfremdet. In einem aktuellen Interview spricht die Schauspielerin nun offen darüber, wie es um ihre Freundschaft wirklich steht.











Link kopiert



Leah Remini (54) hat sich zu ihrer Freundschaft mit Jennifer Lopez (55) geäußert. Die beiden Schauspielerinnen sind bereits seit über 20 Jahren eng befreundet. In den vergangenen Jahren kamen jedoch immer wieder Gerüchte auf, die beiden hätten sich zunehmend entfremdet - nicht zuletzt, weil Remini 2022 bei der Hochzeit von Lopez und Ben Affleck (52) nicht anwesend war. In einem aktuellen Interview mit "Us Weekly" stellt Remini nun jedoch klar: Die Freundschaft besteht bis heute.