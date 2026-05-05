Lead-Single schon jetzt hörbar: Neues Album! Rolling Stones kündigen Platte für Juli an

Die Rolling Stones haben das Veröffentlichungsdatum für ihr neues Album "Foreign Tongues" angekündigt. In die Lead-Single "In the Stars" können Fans schon jetzt reinhören.
Es ist "die Nachricht, auf die ihr alle gewartet habt", schreiben die Rolling Stones auf ihrem Instagram-Account und kündigen an, wann ihr neues Album "Foreign Tongues" erscheint. Die britischen Rocker um Sänger Mick Jagger (82) teilen mit, dass die Platte am 10. Juli veröffentlicht wird. Das Album ist ab sofort in mehreren unterschiedlichen Varianten vorbestellbar.