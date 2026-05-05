Lead-Single schon jetzt hörbar: Neues Album! Rolling Stones kündigen Platte für Juli an

Die Rolling Stones haben das Veröffentlichungsdatum für ihr neues Album "Foreign Tongues" angekündigt. In die Lead-Single "In the Stars" können Fans schon jetzt reinhören.

Es ist "die Nachricht, auf die ihr alle gewartet habt", schreiben die Rolling Stones auf ihrem Instagram-Account und kündigen an, wann ihr neues Album "Foreign Tongues" erscheint. Die britischen Rocker um Sänger Mick Jagger (82) teilen mit, dass die Platte am 10. Juli veröffentlicht wird. Das Album ist ab sofort in mehreren unterschiedlichen Varianten vorbestellbar.

Ein Sound, den Fans kennen und lieben "Foreign Tongues" fange "den Sound der Rolling Stones ein, den ihr kennt und liebt - verwurzelt in Blues, Country, Rock und dem klassischen Songwriting der Stones", wird auf der Social-Media-Plattform geworben. Wer reinhören möchte, bekommt dazu bereits die Gelegenheit. Am heutigen 5. Mai ist die Lead-Single "In the Stars" digital erschienen. Am 15. Mai folgt laut Universal Music eine physische Variante.

Das neue Album ist dem Label zufolge innerhalb von weniger als vier Wochen in den Metropolis Studios in London entstanden. Als Gaststars werden unter anderem Robert Smith von The Cure, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney sowie Steve Winwood auf den Aufnahmen zu hören sein. Daneben gibt es einen Auftritt des verstorbenen Charlie Watts (1941-2021), der während einer der letzten Studiosessions vor dem Tod des Musikers aufgenommen wurde.

"Es waren sehr intensive Wochen, als wir 'Foreign Tongues' aufgenommen haben", wird Jagger zitiert. "Wir hatten 14 großartige Tracks und haben so schnell gearbeitet, wie wir konnten." Ronnie Wood (78) schwärmt unterdessen von der kreativen Atmosphäre im Studio und Keith Richards (82) fügt an: "Das Album 'Foreign Tongues' knüpft an 'Hackney Diamonds' an, und es war toll, wieder in London zu arbeiten und diese Londoner Atmosphäre um uns herum zu spüren. Es war ein Monat voller geballter Energie."