Lea Wagner : Sportschau-Moderatorin zeigt ihren Babybauch im TV

Wenige Tage, nachdem ihre Schwangerschaft bekannt geworden ist, hat sich Lea Wagner zum ersten Mal mit ihrem Babybauch im Fernsehen gezeigt. Am Samstagabend legte sie bei der "Sportschau" eine besondere "Doppelmoderation" hin.
Nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft hat Lea Wagner (31) am Wochenende die "Sportschau" zum ersten Mal mit Babybauch präsentiert. Am Samstagabend führte die Moderatorin durch die ARD-Sportsendung und schwärmte anschließend in einem Instagram-Beitrag: "Doppelmoderation fand ich schon immer ne gute Sache."