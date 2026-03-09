Lea Wagner : Sportschau-Moderatorin zeigt ihren Babybauch im TV

Wenige Tage, nachdem ihre Schwangerschaft bekannt geworden ist, hat sich Lea Wagner zum ersten Mal mit ihrem Babybauch im Fernsehen gezeigt. Am Samstagabend legte sie bei der "Sportschau" eine besondere "Doppelmoderation" hin.

Nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft hat Lea Wagner (31) am Wochenende die "Sportschau" zum ersten Mal mit Babybauch präsentiert. Am Samstagabend führte die Moderatorin durch die ARD-Sportsendung und schwärmte anschließend in einem Instagram-Beitrag: "Doppelmoderation fand ich schon immer ne gute Sache."

Kolleginnen senden Glückwünsche Die ARD-Moderatorin hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Zuletzt war sie im Februar während der Olympischen Winterspiele in Mailand im Einsatz. Laut Medienberichten erzählte sie, dass das Baby Ende des Sommers zur Welt kommen soll: "Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf - und dann wartet im Sommer nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs."

Ihr Privatleben hält die 31-Jährige überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist, dass sie im Dezember 2025 geheiratet hat. Die Identität ihres Partners hält sie jedoch bewusst privat. Ihre Schwangerschaft dürfen jetzt hingegen alle sehen. Unter ihrem Posting sammelten sich schnell viele Glückwünsche an, auch von Kolleginnen.

Sportmoderatorin Lisa Tellers etwa fand: "Doppel-Moderatorin steht dir." Tagesschau"-Sprecherin Damla Hekimoğlu, die im Februar die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gab, schrieb: "Die Kugel steht dir." Und die österreichische Sportjournalistin Kristina Inhof wünschte: "Viel Freude und Spaß im neuen Lebensabschnitt!! Der beste, schönste, ehrlichste, liebevollste, anstrengendste und unvergleichlichste."

Auch noch zur Fußball-WM im Einsatz

Zunächst aber bleibt Lea Wagner dem Publikum noch erhalten. Seit 2021 gehört sie zum Moderationsteam der "Sportschau", wo sie am Samstagabend ihren Babybauch in einem langärmeligen, engen bordeauxroten Oberteil zu einer Jeans präsentierte. Sie ist auch noch für die Berichterstattung rund um die Fußball-Weltmeisterschaft eingeplant, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Im Februar 2025 hatte die ARD mitgeteilt, dass Wagners Vertrag um vier weitere Jahre verlängert wurde.