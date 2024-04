1 Gegen den angedachten Bau einer Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete gibt es viel Protest. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Asperg, Ludwigsburg und Tamm äußern sich erstmals gemeinsam zur möglichen Flüchtlingseinrichtung – und bringen ihre Ablehnung zum Ausdruck.











Link kopiert



Die Tendenz ist nicht neu – nun aber positionieren sich die Städte Asperg, Ludwigsburg und Tamm erstmals gemeinsam gegen die Planung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) für Geflüchtete auf dem Gewann Schanzacker. Zur Freude der Bürgerinitiative. Man begrüße es sehr, dass die drei Kommunen nun an einem Strang ziehen und dasselbe Ziel verfolgen, heißt es seitens der BI. Die Kommunen veröffentlichten am Mittwoch eine gemeinsame Mitteilung – getragen von den Verwaltungsleitungen und den Mitgliedern der Gemeinderäte. Die Erklärung beziehe sich ausdrücklich nur auf die Ablehnung der Bebauung des Schanzackers mit einer Landeserstaufnahmeeinrichtung. Weiterführende Positionen würden in den drei Kommunen derzeit nicht debattiert.