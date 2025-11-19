Le Shuuk feiert 20 Jahre: Die unglaubliche Liebesgeschichte hinter Stuttgarts größtem DJ-Export

38 000 Textnachrichten, eine geklaute Handtasche – so fand Le Shuuk seine Liebe. Jetzt feiert der Stuttgarter 20 Jahre als DJ mit einer Tour, die in zwei Heimspielen gipfelt.
Von Abi-Partys bis zu den großen Bühnen der Welt – und doch immer bodenständig geblieben: Le Shuuk, alias Chris Stritzel, blickt auf zwei Jahrzehnte als DJ zurück. Wer denkt, dass ihm der Job automatisch Vorteile bei den Frauen brachte, liegt falsch. „Ich war immer der Nerd“, sagt er und lächelt. Profitiert habe er nicht, „ich war eher zurückhaltend“.