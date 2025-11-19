Le Shuuk feiert 20 Jahre: Die unglaubliche Liebesgeschichte hinter Stuttgarts größtem DJ-Export

38 000 Textnachrichten, eine geklaute Handtasche – so fand Le Shuuk seine Liebe. Jetzt feiert der Stuttgarter 20 Jahre als DJ mit einer Tour, die in zwei Heimspielen gipfelt.

Von Abi-Partys bis zu den großen Bühnen der Welt – und doch immer bodenständig geblieben: Le Shuuk, alias Chris Stritzel, blickt auf zwei Jahrzehnte als DJ zurück. Wer denkt, dass ihm der Job automatisch Vorteile bei den Frauen brachte, liegt falsch. „Ich war immer der Nerd“, sagt er und lächelt. Profitiert habe er nicht, „ich war eher zurückhaltend“.

Als er vor zehn Jahren seine heutige Frau Deborah Trabitz, ein Fitnessmodell, in Köln kennenlernte, drehte er aber richtig auf. In Social Media war er ihr gefolgt, dann traf er sie vor seinem Auftritt endlich live. Weil er wusste, dass sie nicht auf härteren Sound steht, griff er zu einer List: „Ich hab’ ihre Handtasche geklaut, unter dem DJ-Pult versteckt, sie musste also bleiben.“

Dann schrieben sich die beiden zahlreiche WhatsApps. „Wir kamen in einer Woche auf 38 000 Messages“, erinnert sich Le Shuuk. Außerdem habe er ihr jeden zweiten Tag ein Geschenk per Amazon geschickt.

Hochzeit vor fünf Jahren im Schloss Favorite

Nach zwei Wochen besuchte die Kölnerin ihn in Stuttgart, zog gleich bei ihm ein – und ist bis heute geblieben. Vor fünf Jahren heirateten sie im Ludwigsburger Schloss Favorite.

Chris Stritzel heiratete das Model Deborah Tramitz vor fünf Jahren im Ludwigsburger Schloss Favorite. Foto: factum/Simon Granville

Am 28. November feiern die beiden nicht nur den 38. Geburtstag von Chris Stritzel, sondern in der Phoenixhalle des Römerkastells auch noch das Finale der Tour zu 20 Jahre Le Shuuk. Am 29. November wird noch mal eins draufgelegt. Die Nachfrage ist so groß, dass ein Termin fürs Heimspiel nicht reicht.

Le Shuuks Aufstieg: Von Abi-Partys zu internationalen Touren

Sweet little eighteen war Chris, als er vor 20 Jahren damit begann, in den Stuttgarter Clubs Boa, Move Club und Perkins Park aufzulegen. Über die Reihe One Taste von Felix Fuchslocher kam er rein, lieferte oft bei Abi-Partys die Musik. Sieben Jahre lang war das Village sein musikalisches Zuhause, später legte er auch im Penthouse auf. Sein Erfolg wuchs stetig – damals starteten auch seine ersten Touren.

Sein Künstlername entstand aus einem Spruch seiner Clique: „Guys, let’s shock and shake!“ Aus dem Spaß wurde schließlich Le Shuuk.

Le Shuuk: Vom Stuttgarter DJ zu internationalem Star

Heute zählt der Stuttgarter zu Deutschlands erfolgreichsten Elektronik-Künstlern. Mit Auftritten in Indien, China und Südkorea, über 15 Millionen Spotify-Hörern und Platz #99 im DJ MAG TOP100 ist Le Shuuk international gefragt. Er spielte auf Festivals wie Tomorrowland, ULTRA Europe oder sogar im Zero-Gravity Club in 8500 Metern Höhe. Und doch bleibt Stuttgart sein Fixpunkt: 2021 brachte er mit dem VfB Stuttgart die Kollektion „VfB meets Le Shuuk!“ heraus und sorgte 2024 bei der Eröffnung der Fußball-EM auf dem Schlossplatz für Gänsehautmomente, als er bei der Eröffnung der Fußball-EM auflegte.

Le Shuuk bringt Fans bei Jubiläumstour hautnah ins Geschehen

Seine große Jubiläumstour steht im Zeichen der Nähe zu den Fans. Mit einer eigens entwickelten Bühne samt 360-Grad-Cage schafft er ein völlig neues Live-Erlebnis – der DJ mitten in der Menge, die Crowd rundherum. In Stuttgart wird dieses Konzept nun auf die Spitze getrieben. Die Phoenixhalle bietet den idealen Rahmen für zwei Nächte voller Energie, Bass und Emotionen.

Die Besucher erwartet ein musikalischer Rückblick auf 20 Jahre Karriere, darunter Hits wie „Sandmann“, dazu eine Feier seines aktuellen Albums. Wenn der Local Hero im Römerkastell landet, bebt der Kessel und auch die Höhen über Cannstatt.

