Den Remix „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino findet „Layla“-Sänger DJ Robin „richtig gut“. Umso schlimmer sei es, was rechtsextreme Partygänger daraus gemacht hätten, sagt der Ballermann-Star, der gerade auf Mallorca gastiert, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ist wirklich schlimm, dass so ein toller Song unspielbar geworden ist.“ Auch ohne Verbot, erklärt der 28-Jährige, „spielt ein normaler DJ, der was in der Birne hat, diesen Song nicht mehr – und niemand, der bissle Grips hat, singt so einen widerlichen Text.“