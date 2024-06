Zum Spiel von Deutschland gegen Griechenland am vergangenen Freitag ging der Song samt Video online. Das Team von Hoffnungsträger Julian Nagelsmann hat gerade noch gewonnen – und das Lied, das die Nation stark und auf einen Sieg von Schwarz-Rot-Gold einstimmen soll, schießt bei Streamingdiensten hoch wie eine Rakete. „Die Leute feiern die neue Fassung von ,Layla“ extrem“, freut sich DJ Robin im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Abrufzahlen bei den Online-Portalen seien „sehr, sehr gut“.

Jede und jeder in Deutschland kennt diese Melodie. Als Skandalsong ist „Layla“ vor zwei Jahren gestartet, landete ganz oben in den deutschen Charts, fehlt seitdem bei keinem Volksfest. „Ich hab nen Puff und meine Puffmama heißt Layla“, so hieß es bisher, „sie ist schöner, jünger, geiler“. Mit dem Kollegen Schürze singt DJ Robin nun: „Und dieses Jahr, da werden wir Europameister, wir spielen schneller, besser, geiler.“

Die Idee dazu hatte der Rapper Kay One. „Er hat uns schon vor der WM in Katar angerufen und gefragt, ob wir Layla als WM-Song machen“, berichtet DJ Robin. Doch das hätten die beiden abgelehnt: Für die umstrittenen Winterspiele von Dezember 2022 wollten sie nicht ihren Hit einsetzen. Bei der EM im eigenen Land ist dies nun anders.

Kay One hat zusammen mit dem Produzenten Stard Ova den Text geschrieben, in dem es unter anderem heißt: „Auch wenn wir fallen, wir stehen wieder auf, das Feuer in uns geht niemals aus.“ Und: „Der eine Moment, der Geschichte schreibt, der eine Moment, der das Land vereint.“

Die Uefa ließ das Team von DJ Robin nicht ins Stadion

Das Team von DJ Robin wollte das Video in der MHP-Arena in Stuttgart drehen. Der VfB hätte zugestimmt, doch das Stadion liegt nun in der Hand der Uefa. Der Fußballverband, der überall selbst Geld machen will, war dagegen. Deshalb entstand der Film nun rund um die Arena im Neckarpark.

Den offiziellen Uefa-Titelsong zur Europameisterschaft liefern in diesem Jahr die deutsche Popsängerin Leony, die amerikanische Band One Republic und das italienische Duo Meduza. Mit „Fire“ wollen sie für Fußballstimmung in Europa sorgen. Die ARD setzt „Wenn du mich rufst“ von Mark Forster als EM-Song ein. Das ZDF schickt „Glaubst du“ von der Band Provinz ins Rennen. Bei Magenta-TV darf Tim Bendzko mit „Komm schon“ ran.

Doch was wird der beliebteste Song der Fans? Es könnte „Layla für Europameister“ werden. DJ Robin bleibt bescheiden. „Wie erfolgreich unser neuer Song wird, hängt vom Erfolg der deutschen Mannschaft ab“, sagt er. Auf tolle Fußballtage freut sich der 28-jährige Sänger aus Ditzingen nun. Würde ihm gefallen, wenn er mit Schürze die Stimmung steigern könne, die am Ende die Mannschaft ganz nach oben trägt.