Lawinenunglück in Südtirol: Frau erliegt ihren Verletzungen – Zahl der Todesopfer steigt auf drei

Am Tag nach dem Unglück erliegt eine 26-Jährige ihren Verletzungen. Zuvor hatten zwei Männer nur tot geborgen werden können.
Nach einem Lawinenunglück in Südtirol hat sich die Zahl der Todesopfer auf drei erhöht. Eine 26 Jahre alte Italienerin, die in den Stubaier Alpen von dem Schneebrett erfasst worden war, erlag in einem Krankenhaus im österreichischen Innsbruck ihren Verletzungen. Zuvor waren bereits die Leichen von zwei Männern im Alter von 56 und 62 Jahren geborgen worden. Vier weitere Skifahrer - darunter drei Deutsche - wurden schwer verletzt.