Lawinengefahr in Österreich Wo Skifahren derzeit gefährlich ist

Von red 03. Januar 2019 - 10:00 Uhr

Wer in die Berge Österreichs Skifahren geht, muss gut ausgerüstet sein. Foto: dpa

Für viele beliebte Skigebiete in Österreich gilt derzeit eine erhöhte Lawinengefahr. Durch den starken Schneefall und die Windstürme mussten manche Liftanlagen bereits komplett eingestellt werden. Bis zum Wochenende spitzt sich die Lage weiter zu.

Österreich - Wintersportler müssen sich derzeit gut überlegen, ob und wo sie Skifahren gehen. In ganz Österreich wurde nun die erhöhte Lawinengefahrenstufe drei ausgerufen. Eine sehr tückische Stufe, bei der es viele Unfälle gibt. Spontane Lawinen sind möglich oder Lawinen, die durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden.

Bis zum Wochenende wird weiterer Schneefall erwartet. Die sinkenden Temperaturen und der starke Wind führen in vielen Gebieten zur Erhöhung der Gefahrenstufe auf vier, was einer sehr großen Lawinengefahr entspricht.

Sehen Sie im Video, wo bereits Lawinengefahrenstufe vier ausgerufen wurde, in welchen Gebieten in Österreich sich die Lage weiter zuspitzen wird und was es für Skisportler zu beachten gibt.