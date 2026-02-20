Lawinengefahr: Deutscher stirbt bei Lawinenabgang in Norditalien

In vielen europäischen Wintersportregionen ist die Lawinengefahr derzeit hoch. Erneut kommt es im Norden Italiens zu einem Unglück: Ein Deutscher kommt dabei ums Leben.
Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Der 54-Jährige war nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstagnachmittag mit einer Gruppe weiterer Deutscher auf einer Skitour auf 2.550 Metern Höhe in der Nähe der Gemeinde Saint-Nicolas im Aostatal an der Grenze zu Frankreich unterwegs, als es zu dem Unglück kam.