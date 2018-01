Lawinengefahr Bahnstrecke nach Zermatt soll freigesprengt werden

Von red/dpa 09. Januar 2018 - 20:55 Uhr

Mit einer kontrollierten Lawinensprenung der Bahnstrecke soll der Weg in den abgeschnittenen Ort Zermatt wieder zugänglich gemacht werden.





Zermatt - Kontrollierte Lawinensprengungen sollen den abgeschnittenen Schweizer Urlaubsort Zermatt am Mittwoch wieder zugänglich machen – zumindest für den Zugverkehr. Das sagte ein Mitarbeiter der unterbrochenen Matterhorn-Gotthard-Bahn am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Rund 13 000 Urlauber sitzen derzeit in dem Skiort fest, weil instabile Schneemassen auf die Zufahrtswege des berühmten Bergdorfs herabzustürzen drohen.

Am Dienstag seien Erkundungsflüge durchgeführt worden, um die Lawinenhänge zu identifizieren, die zur Sicherung der Bahnstrecke gesprengt werden müssen. Danach müssen Arbeiter die Gleise vom Schnee befreien, hieß es bei der Bahngesellschaft. Bis Mittwochabend sollen die Züge der Schmalspurbahn dann wieder rollen.

Vorerst konzentriere man sich eher auf die Bahnstrecke als auf die ebenfalls gesperrte Zufahrtsstraße, sagte die örtliche Tourismussprecherin Janine Imesch der dpa.

Einige Gäste wurden am Dienstag mit Helikoptern ein- und ausgeflogen, für Mittwoch ist allerdings keine weitere Luftbrücke geplant.