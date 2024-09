Lawinen-Unglück in Tirol

1 Karwendelgebirge in Tirol: Ein 70-Jähriger wird nach einem Lawinen-Unglück vermisst (Archivbild). Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Adelheid Nothegger via www.imago-images.de

Am Wochenende wurde ein Mann aus Bayern beim Wandern in Tirol verschüttet. Eine Suche ist aber derzeit zu gefährlich. Denn auch den Bergrettern droht Lawinengefahr.











Die Suche nach einem deutschen Lawinen-Verschütteten in Tirol ist vorerst eingestellt worden und soll voraussichtlich erst am Dienstag fortgesetzt werden. Am Montag sei es wegen der hohen Lawinengefahr und der Wettersituation für einen solchen Einsatz wohl weiterhin zu gefährlich, hieß es von der österreichischen Polizei.