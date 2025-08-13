Autohändler aus Kreis Ludwigsburg: „Das ist richtig mies“ – Weitere Vivelacar-Kunden verzweifelt

Nach einem Autohändler aus dem Kreis Ludwigsburg melden sich immer mehr Kunden von Vivelacar. Auch ihnen fehlen nach dem Autokauf die Papiere.
Ein Blick auf Bewertungsplattformen reicht, um zu erkennen: Offenbar gibt es eine hohe Zahl unzufriedener Kunden der Autoverleih- und Verkaufsplattform Vivelacar. Für den Kreis Ludwigsburg ist mittlerweile klar, dass nicht nur ein, sondern zwei Autohäuser betroffen sind. Sowohl die Inhaber als auch Privatkunden warten vergeblich auf Fahrzeugpapiere, nachdem sie bei Vivelacar einen Wagen gekauft haben. Das Problem: Ohne die Papiere können sie ihr Fahrzeug nicht nutzen. Sie suchen verzweifelt nach Lösungen.