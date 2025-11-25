In der neuen Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" tauchte Ice-T nur in vier der bisher acht Episoden auf. Nun hat der Rapper und Schauspieler über die Gründe seiner reduzierten Einsatzzeit in der Serie ausgepackt.

Fans von "Law & Order: Special Victims Unit" machten sich schon Sorgen um Ice-T (67). Der von ihm gespielte Sergeant Odafin "Fin" Tutuola machte sich in Staffel 27 rar. Er tauchte nur in vier der bisher gezeigten acht Folgen der Krimiserie auf. Nun hat sich Ice-T über seine reduzierte Einsatzzeit geäußert. Im Interview mit "TMZ" glättete der Rapper die Wogen.

Der Grund für seine spärliche Screentime: Kelli Giddish (45) ist in Staffel 27 in den Hauptcast von "Law & Order: SVU" zurückgekehrt. Sie hatte die Serie während der 24. Season verlassen und tauchte seitdem nur noch sporadisch als Polizistin Amanda Rollins auf.

"Sie haben Kelli zurückgebracht, und letztendlich konnten sie uns aus Budgetgründen nicht beide in Vollzeit behalten", verriet Ice-T gegenüber "TMZ". Die Macher sollen ihm deshalb mitgeteilt haben, dass er in der neuen Staffel immer wieder "kommen und gehen" werde.

"Wollt ihr mich loswerden?"

Ice-T versteht die Entscheidung der Verantwortlichen: "Es ist im Grunde genommen nur das Geschäft", sagte er zu "TMZ". Doch zunächst sei er besorgt gewesen. "Wollt ihr mich loswerden?", habe er die Produzenten gefragt. Doch die konnten ihn beruhigen. "Law & Order" ohne ihn könnten sie sich laut Ice-T nicht vorstellen. Freiwillig verlassen will er die Serie nicht, sagte der Rapper. In Staffel 28 wolle er auf jeden Fall dabei sein.

Schmutzige Wäsche will Ice-T nicht waschen. "Ich werde nichts Negatives über diese Serie sagen", versicherte er. Denn: "Sie haben sich so lange um mich gekümmert". Seit der zweiten Staffel aus dem Jahr 2000 gehört Tracy Lauren Marrow, so sein bürgerlicher Name, zum Ensemble. Nur Hauptdarstellerin Mariska Hargitay (61) ist noch länger dabei.

Über den Protest der Fans freut er sich aber: "Was wäre, wenn ich verschwunden wäre und es niemanden interessiert hätte? Das wäre wirklich besorgniserregend." Außerdem ist Ice-T froh, nun mehr Zeit für seine Familie und andere Projekte zu haben. Mit seiner Frau Coco Austin (46) hat er die neunjährige Tochter Chanel.