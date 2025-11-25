In der neuen Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" tauchte Ice-T nur in vier der bisher acht Episoden auf. Nun hat der Rapper und Schauspieler über die Gründe seiner reduzierten Einsatzzeit in der Serie ausgepackt.
Fans von "Law & Order: Special Victims Unit" machten sich schon Sorgen um Ice-T (67). Der von ihm gespielte Sergeant Odafin "Fin" Tutuola machte sich in Staffel 27 rar. Er tauchte nur in vier der bisher gezeigten acht Folgen der Krimiserie auf. Nun hat sich Ice-T über seine reduzierte Einsatzzeit geäußert. Im Interview mit "TMZ" glättete der Rapper die Wogen.