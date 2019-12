1 Im Kreis Ludwigsburg hat ein 40-Jähriger seine ehemalige Partnerin angegriffen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Ein 40 Jahre alter Mann hütet in der Wohnung seiner Ex-Freundin das gemeinsame Kind. Als die Frau nach Hause kommt, eskaliert die Situation. Die Frau wird bei der handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt.

Hemmingen - Mit einem gewalttätigen 40 Jahre alten Mann hatten es Polizeibeamte am späten Montagabend gegen 23.50 Uhr in der Münchinger Straße in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) zu tun. Laut der Polizei hielt sich der Mann in der Wohnung seiner ehemaligen Partnerin auf, um während ihrer Abwesenheit das gemeinsame Kleinkind zu beaufsichtigen. Nachdem die 31-jährige Frau zurückgekehrt war, kam es zwischen ihr und dem Mann zu einem lautstarken Streit. Dabei soll der 40-Jährige die Frau an den Haaren gezogen, geschlagen und getreten haben. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann sich bereits in ein Zimmer eingeschlossen.

Die 31-Jährige erlitt mehrere Verletzungen, die der Rettungsdienst vor Ort versorgte. Die Polizei sprach gegen den Mann einen Platzverweis aus. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.