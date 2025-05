Lautstarke Demonstration: Ärger bei Protesten gegen Steinheimer AfD-Parteitag

7 Proteste vor dem AfD-Parteitag. Foto:

Etwa 60 Menschen protestieren gegen den AfD-Kreisparteitag in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Trotzdem brechen die Organisatoren die Demo vorzeitig ab.











Am Sonntagmorgen, 4. Mai, schallen wütende Rufe über den Vorplatz der Riedhalle in Steinheim an der Murr. Etwa 60 Menschen haben sich versammelt, um gegen eine AfD-Veranstaltung in der benachbarten Blankensteinhalle zu demonstrieren. „Rechtsextremes Pack“ oder „Nazibrut“, rufen die Demonstranten den vorbeifahrenden Parteimitgliedern in ihren Autos entgegen.