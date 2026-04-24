Im Jahr 2008 wurde der Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker bei einem Flugzeugabsturz schwer verletzt. Im Sommer erscheint eine Dokumentation, in der er darüber spricht, wie sehr der Unfall sein Leben verändert hat.
Travis Barker (50), bekannt als Schlagzeuger der Band Blink-182 und als Ehemann von Kourtney Kardashian (47), hat vor fast 20 Jahren einen verheerenden Flugzeugabsturz überlebt. Schon bald soll eine neue Doku über Barker erscheinen, in der er auch darüber sprechen möchte, wie sehr der Unfall sein Leben verändert hat.