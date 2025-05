Laut Wetterdienst: Frühjahr in Baden-Württemberg war viel zu trocken

1 In Baden-Württemberg habe es viel zu wenig geregnet im Frühjahr. (Symbolfoto) Foto: Markus Scholz/dpa/Markus Scholz

Es war zu warm, viel zu trocken und auch sonst ein bisschen extrem: Das Frühjahrswetter in Baden-Württemberg wartete mit vielen Sonnenstunden und wenig Regen auf.











Deutlich zu warm und vor allem extrem trocken: Das diesjährige Frühjahr im Südwesten gehört zu den fünf trockensten in dem Bundesland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Rahmen seiner vorläufigen Frühjahrsbilanz mit. Schon am 12. April sei in der Rheinebene der erste meteorologische Sommertag - mindestens 25 Grad - gemessen worden.