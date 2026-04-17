Laut US-Medienbericht: Christina Applegate soll seit Ende März im Krankenhaus liegen

Der "Eine schrecklich nette Familie"-Star Christina Applegate befindet sich offenbar seit Wochen in stationärer Behandlung. Zu den Hintergründen schweigt ihr Management. Die Schauspielerin leidet an Multipler Sklerose.

"Eine schrecklich nette Familie"-Star Christina Applegate (54) soll schon seit einiger Zeit im Krankenhaus liegen. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin bereits Ende März stationär aufgenommen. Die genauen Hintergründe für den Aufenthalt sind bisher unklar, ihr Management hielt sich gegenüber Presseanfragen bedeckt.

Ein Sprecher der Schauspielerin erklärte lediglich, dass es keinen Kommentar zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort oder spezifischen Behandlungen gebe. Er wies darauf hin, dass Applegate eine lange Geschichte komplizierter medizinischer Bedingungen hinter sich hat, mit denen sie in der Vergangenheit sehr offen umgegangen ist.

Podcast vorerst pausiert

Am 31. März hatten Applegate und ihr "MeSsy"-Podcast-Co-Host Jamie-Lynn Sigler angekündigt, ihre Show für einige Zeit zu pausieren, da beide derzeit Bücher promoten. Anfang März veröffentlichte Christina Applegate ihre Memoiren unter dem Titel "You With the Sad Eyes". In dem Buch schildert sie ungeschönt den harten Alltag mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose.

Sie beschreibt, dass sie den Großteil ihrer Zeit im Bett verbringen muss, da jede Bewegung mit massiven Schmerzen verbunden ist. Applegate betont zudem, dass sie ihr Leben nicht beschönigen möchte, sondern den Menschen die rohe und oft schmerzhafte Realität ihrer Krankheit zeigen will.

Christina Applegate erhielt 2021 während der Dreharbeiten zur finalen Staffel der Serie "Dead to Me" die Diagnose Multiple Sklerose. Bei der Schauspielerin äußert sich die Krankheit unter anderem durch starke Mobilitätseinschränkungen und chronische Schmerzen. In den vergangenen Jahren zeigte sie sich immer wieder mit Gehstock in der Öffentlichkeit. Inzwischen hat sie ihre Schauspielkarriere weitgehend ruhen lassen und konzentriert sich auf ihre Gesundheit sowie die Aufklärungsarbeit.