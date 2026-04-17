Laut US-Medienbericht: Christina Applegate soll seit Ende März im Krankenhaus liegen

Der "Eine schrecklich nette Familie"-Star Christina Applegate befindet sich offenbar seit Wochen in stationärer Behandlung. Zu den Hintergründen schweigt ihr Management. Die Schauspielerin leidet an Multipler Sklerose.
"Eine schrecklich nette Familie"-Star Christina Applegate (54) soll schon seit einiger Zeit im Krankenhaus liegen. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin bereits Ende März stationär aufgenommen. Die genauen Hintergründe für den Aufenthalt sind bisher unklar, ihr Management hielt sich gegenüber Presseanfragen bedeckt.