Laut UN-Angaben: 184 Tote durch Bandengewalt in Haiti allein am Wochenende

1 Kriminelle Banden kontrollieren inzwischen 80 Prozent der Haupstadt Port-au-Prince. (Archivbild) Foto: dpa/Odelyn Joseph

Allein am vergangenen Wochenende sind in Haiti laut UN-Angaben mindestens 184 Menschen durch Bandengewalt ums Leben gekommen.











In Haiti sind allein am vergangenen Wochenende mindestens 184 Menschen nach UN-Angaben durch Bandengewalt ums Leben gekommen. Die Gewalttaten auf Anweisung eines „einflussreichen Bandenchefs“ hätten sich im Viertel Cité Soleil in der Hauptstadt Port-au-Prince ereignet, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Montag in Genf. Damit sei die Zahl der Toten in Haiti in diesem Jahr auf die „enorme Zahl“ von 5000 gestiegen.