Eine Umfrage sorgt für Erschrecken und Verwunderung: Jeder dritte junge Mann findet demnach Gewalt und Dominanz in der Partnerschaft akzeptabel. Sogar etliche junge Frauen stimmen dem zu. Was steckt dahinter?









Laut einer neuen Umfrage findet jeder dritte junge Mann in Deutschland gelegentliche Gewalt gegenüber Frauen in Ordnung. 33 Prozent der rund 1.000 Befragten zwischen 18 bis 35 nannten es „akzeptabel“, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin „gelegentlich die Hand ausrutscht“. 34 Prozent gaben an, Frauen gegenüber auch mal handgreiflich zu werden, „um ihnen Respekt einzuflößen“. Unter den ebenfalls rund 1.000 befragten jungen Frauen nannten 14 beziehungsweise 17 Prozent diese Verhaltensweisen ebenfalls akzeptabel.