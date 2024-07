Laut Tatler: Prinzessin Beatrice ist die bestangezogene Britin

Das britische Magazin "Tatler" hat die bestangezogene Britin des Jahres 2024 gekürt - und die Wahl dürfte für viele überraschend sein: Prinzessin Beatrice führt die Liste an.

Einst wurde Prinzessin Beatrice (35) von Presse und Öffentlichkeit für ihren Modestil veräppelt - man erinnere sich an den beigen Fascinator-Hut, den sie 2011 zur Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate trug. Doch die Zeiten haben sich geändert: Nun führt die Enkelin von Queen Elizabeth II. (1926-2022) sogar die Liste der bestangezogenen Britinnen und Briten des Jahres 2024 an. Das britische Magazin "Tatler" krönte Beatrice diese Woche zur "Style Queen".

Prinzessin Beatrice sei inzwischen ein "Leuchtturm der modischen Eleganz, der Vintage-inspirierte Schnitte mit frischem Glamour vom Laufsteg kombiniert". Sie sei der "Inbegriff zeitgenössischer Pracht".

Bei den Fans kommt die Wahl gut an: "Es ist wunderbar, Prinzessin Beatrice auf der Eins zu sehen! Sie wurde früher für ihr Aussehen ungerechterweise kritisiert oder verspottet, aber ich fand schon immer, dass sie so stylisch und wunderschön ist", schreibt ein User auf Instagram. Ein weiterer User findet, Prinzessin Kate (42) sollte in die Liste aufgenommen werden: "Sie hat allein mit ihren zwei Auftritten dieses Jahr das Internet zerstört."

Diese Prominenten sind laut "Tatler" die bestangezogenen Briten

Platz zwei auf der Liste vergab "Tatler" an die britische Modedesignerin Jade Holland Cooper (37), Platz drei geht an Beckham-Sprössling Cruz Beckham (19). Er sei mit seinen "sportlich-luxuriösen Silhouetten und dem Schnitt eines Rockstars" ein neues Aushängeschild für die London Fashion Week.

Beatrice ist allerdings nicht die einzige Adelige auf dieser Liste: Auf Platz vier sieht "Tatler" den Aristokratensohn Lord William Gordon-Lennox (27), Platz fünf geht an Annabel Elliot (75), die Schwester von Königin Camilla (76). Ebenfalls in den Top 10: Fashiondesignerin Anu Hinduja, Model und Spielerfrau Sasha Attwood (28), Lucy van Straubenzee (36), Fußballer Ben Chilwell (27) und Victoria Starmer (49), Ehefrau des neuen britischen Premiers Keir Starmer (61).