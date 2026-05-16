Laut Sky: Neuer kehrt für WM ins Nationalteam zurück

Fährt Manuel Neuer doch noch zur WM? Direkt nach dem letzten Spieltag schließt der Bayern-Torwart ein Comeback nicht mehr aus. Ein Medienbericht heizt das Thema weiter an.
Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge sein Comeback im deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in diesem Sommer geben. Wie Sky Sport berichtete, soll der Torwart des FC Bayern in den Kader des DFB-Teams zurückkehren, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere und der 40-Jährige sich beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe. Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben.