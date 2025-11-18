Ein weiterer Megastar für "Heat 2"? Christian Bale könnte an der Seite von Leonardo DiCaprio auftreten - ein Casting-Coup, der Michael Manns Fortsetzung des Crime-Klassikers auf ein neues Level hebt.
Die Arbeiten an Michael Manns (82) lang erwarteter "Heat"-Fortsetzung laufen bereits seit Längerem - jetzt gibt es offenbar eine echte Casting-Sensation: Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, steht "The Dark Knight"-Star Christian Bale (51) kurz davor, eine der Hauptrollen in "Heat 2" zu übernehmen. Damit würde der Oscarpreisträger an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) spielen, dessen Beteiligung bereits zuvor für Aufsehen gesorgt hatte.