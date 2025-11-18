Ein weiterer Megastar für "Heat 2"? Christian Bale könnte an der Seite von Leonardo DiCaprio auftreten - ein Casting-Coup, der Michael Manns Fortsetzung des Crime-Klassikers auf ein neues Level hebt.

Die Arbeiten an Michael Manns (82) lang erwarteter "Heat"-Fortsetzung laufen bereits seit Längerem - jetzt gibt es offenbar eine echte Casting-Sensation: Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, steht "The Dark Knight"-Star Christian Bale (51) kurz davor, eine der Hauptrollen in "Heat 2" zu übernehmen. Damit würde der Oscarpreisträger an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) spielen, dessen Beteiligung bereits zuvor für Aufsehen gesorgt hatte.

Produziert wird "Heat 2" von den Amazon MGM Studios und United Artists, der Drehstart ist für kommendes Jahr geplant. Mann schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Autorin Meg Gardiner auf Grundlage ihres gemeinsamen Bestsellerromans.

Welche Figur Bale verkörpern könnte, wurde nicht genannt. Fest steht jedoch: Der Film zieht große Namen an. Mit Bale und DiCaprio als zwei der angesehensten Schauspieler Hollywoods könnte die Fortsetzung das hohe Niveau des legendären Originalfilms erreichen, dessen Cast 1995 mit Robert De Niro, Al Pacino und Val Kilmer bereits Maßstäbe setzte.

Darum geht es in der Romanvorlage von "Heat 2"

Die Romanvorlage von Mann und Gardiner erzählt die "Heat"-Geschichte auf zwei Zeitebenen weiter: Zum einen geht es darum, wie der jüngere Neil McCauley (im Original gespielt von Robert De Niro) und seine Bande Überfälle begehen, während ein junger Vincent Hanna (in "Heat" verkörpert von Al Pacino) bei der Polizei in Chicago Karriere macht.

Eine zweite Zeitebene spielt direkt nach dem Banküberfall aus "Heat". Ein jetzt älterer Chris Shiherlis (im Original gespielt von Val Kilmer, in Teil zwei möglicherweise von DiCaprio) versteckt sich zunächst. Er versucht, aus Los Angeles zu fliehen und begibt sich auf sie Suche nach seiner ehemaligen Freundin (Ashley Judd in "Heat"). Beiden Zeitebenen gemein ist Drogenboss Otis Wardell, ein sadistischer Schurke, der mordet und vergewaltigt.