Drei Monate nach dem Tod seines Vaters Ozzy: Jack Osbourne zieht angeblich in das britische Original von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Seine Familie soll ihren Segen gegeben haben. Ozzy Osbournes Sohn hat seit über 20 Jahren Erfahrung mit Reality-TV.

Jack Osbourne (39) zieht angeblich ins Dschungelcamp. Laut "The Sun" hat der Sohn des kürzlich verstorbenen Rockstars Ozzy Osbourne (1948-2025) bei "I'm A Celebrity...Get Me Out of Here!" unterschrieben. Die erstmals 2002 ausgestrahlte britische Show ist das Vorbild von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!". Die Ausstrahlung beginnt am 13. November 2025.

Der ausstrahlende Sender ITV hat das Engagement von Jack Osbourne weder bestätigt noch dementiert. Beim Original läuft es wie beim deutschen Ableger ab: Boulevardmedien vermelden die Teilnehmer, der Sender hält sich bedeckt. In den meisten Fällen stimmen die Namen der von der Presse geleakten Kandidaten.

Wie ein namentlich nicht genannter Insider zu "The Sun" sagte, geht Jack Osbourne mit dem Segen seiner Mutter Sharon (73) und Schwester Kelly (41) in den Dschungel.

Jack Osbourne: Über 20 Jahre Erfahrung mit Reality-TV

Jack ist das jüngste Kind von Ozzy und Sharon Osbourne. Ab 2002 war er mit seinen Eltern und Schwester Kelly in "The Osbournes" zu sehen. MTV begleitete bis 2005 die Familie des Rock-Stars, der dadurch ein Comeback erlebte. Jack Osbourne kam mit der frühen medialen Aufmerksamkeit nicht zurecht, machte wegen Drogenproblemen eine Therapie.

Von 2005 bis 2009 hatte Jack Osbourne seine eigene Show "Adrenaline Junkie", in der er Extremsportarten ausprobiert. Mit seinem Vater besuchte er in der Sendung "Ozzy & Jack's World Detour" historisch interessante Orte. Der vierfache Vater ist in England und den USA ein gern gesehener Gast in Reality-Shows. So war er 2011 bei "Dancing with the Stars", der US-Version von "Let's Dance".