Drei Monate nach dem Tod seines Vaters Ozzy: Jack Osbourne zieht angeblich in das britische Original von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Seine Familie soll ihren Segen gegeben haben. Ozzy Osbournes Sohn hat seit über 20 Jahren Erfahrung mit Reality-TV.
Jack Osbourne (39) zieht angeblich ins Dschungelcamp. Laut "The Sun" hat der Sohn des kürzlich verstorbenen Rockstars Ozzy Osbourne (1948-2025) bei "I'm A Celebrity...Get Me Out of Here!" unterschrieben. Die erstmals 2002 ausgestrahlte britische Show ist das Vorbild von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!". Die Ausstrahlung beginnt am 13. November 2025.