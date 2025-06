Laut Medienbericht: Worüber Trump mit Merz sprechen könnte

1 Bundeskanzler Friedrich Merz ist aktuell in Washington. Foto: Michael Kappeler/dpa/Michael Kappeler

Am Donnerstagabend ist der Bundeskanzler beim US-Präsidenten zu Gast. Ein Medienbericht gibt nun Hinweise darauf, was Trump womöglich mit Merz besprechen will.











US-Präsident Donald Trump könnte einem Medienbericht zufolge beim Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag den von Rechtspopulisten erhobenen Vorwurf der angeblichen Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland zum Thema machen. Wie die „New York Times“ am Donnerstag wenige Stunden vor Merz’ Empfang durch Trump in Washington unter Berufung auf einen Mitarbeiter im Weißen Haus schrieb, wird Trump das Thema „wahrscheinlich“ zur Sprache bringen und dem Kanzler gegenüber die Ansicht äußern, dass Deutschlands Einsatz hierfür nachgelassen habe.