Action-Legende Chuck Norris soll nach einem medizinischen Notfall auf Hawaii ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Bericht gibt jedoch Entwarnung: Der 86-Jährige soll "guter Dinge" sein.
Chuck Norris (86) soll in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden sein. Das berichtet das Promiportal "TMZ" unter Berufung auf direkt informierte Quellen. Demnach ereignete sich ein "medizinischer Notfall in den vergangenen 24 Stunden" auf der Insel Kauai. Über die genaue Art des angeblichen Vorfalls ist bislang nichts bekannt. Was die Situation etwas weniger besorgniserregend erscheinen lässt: Laut "TMZ" ist Norris "guter Dinge".