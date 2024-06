Laut Kevin Federlines Anwalt: Britney Spears Söhne sind bereit für eine Versöhnung mit ihrer Mutter

(eyn/spot) 27.06.2024 - 14:34 Uhr , aktualisiert am 27.06.2024 - 14:34 Uhr

Britney Spears hat seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zu ihren Söhnen Sean und Jayden aus der Ehe mit Kevin Federline. Am Muttertag haben die drei aber miteinander telefoniert - jetzt könnte sich ihre Beziehung verbessern. "Der Anruf war ein gutes Zeichen", erklärt Federlines Anwalt.











Britney Spears' (42) Probleme mit ihren beiden Söhnen Sean Preston (18) und Jayden James (17) machen seit Jahren Schlagzeilen. Die Sängerin hat das Sorgerecht für ihre Kinder 2008 an deren Vater Kevin Federline (46) verloren und seitdem angeblich nur wenig Kontakt zu ihnen. Am Muttertag (12. Mai) haben sie aber miteinander telefoniert, verrät Federlines Anwalt Mark Vincent Kaplan gegenüber "Page Six" nun. Jetzt stehen die Zeichen auf Versöhnung.