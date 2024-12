Laut Katastrophenschutz: Mindestens 34 Tote durch Wirbelsturm „Chido“ in Mosambik

1 Der Zyklon Chido traf in der Nähe von Pemba in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks auf Land. Foto: dpa/Guy Taylor

Durch den verheerenden Wirbelsturm „Chido“ sind in Mosambik mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Der Wirbelsturm richtete auch auf der zu Frankreich gehörenden Insel Mayotte im Indischen Ozean verheerende Schäden an.











Link kopiert



Durch den verheerenden Wirbelsturm „Chido“ sind in Mosambik mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. 28 Tote seien bis Montagabend in der Provinz Cabo Delgado gezählt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde des südostafrikanischen Landes am Dienstag mit. Jeweils drei Menschen seien in den Provinzen Nampula und Niassa im Landesinneren ums Leben gekommen. In der Provinz Cabo Delgado war der Sturm am Sonntag auf Land getroffen.