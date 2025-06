Laut Israel: Iranische Atomanlage in Isfahan bei israelischem Angriff getroffen

Iranische Atomanlage in Isfahan bei israelischem Angriff getroffen

1 Die Atomanlage Isfahan in Israel (Archivfoto) Foto: HENGHAMEH FAHIMI/AFP/HENGHAMEH FAHIMI

Israel fliegt Angriffe auf Irans Nuklearinfrastruktur. Nun sei auch eine zentrale Urananlage in Isfahan getroffen worden, sagt ein Armeesprecher. Details werden nicht genannt.











Link kopiert



Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die iranische Atomanlage Isfahan bei einem Angriff getroffen. „Ich kann jetzt bestätigen, dass wir die Atomanlage in Isfahan getroffen haben. Der Einsatz geht weiter“, sagte Armeesprecher Effie Defrin am Freitagabend vor Journalisten. Es handelt sich um eine Uranumwandlungsanlage, die für die Anreicherung von Uran notwendig ist. Iranische Medien hatten zuvor eine „enorme Explosion“ in Isfahan gemeldet, den Angriff auf die Anlage bislang aber nicht bestätigt.