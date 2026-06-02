Vor wenigen Tagen gab Jamie Lee Curtis den Tod ihrer Schwester Kelly bekannt. Jetzt bestätigte die Gerichtsmedizin, dass sie eines natürlichen Todes starb. In ihren letzten Tagen soll sie von einem Hospizdienst betreut worden sein.

Kelly Lee Curtis (1956-2026), die ältere Schwester von Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67), starb eines natürlichen Todes. Das bestätigte die Gerichtsmedizin von Blaine County inzwischen dem "Us Weekly"-Magazin. Demnach starb sie am 30. Mai um 2:30 Uhr in der Nacht. Ein Hospizdienst hatte sie in der letzten Woche vor ihrem Tod betreut.

Jamie Lee Curtis würdigt ihre "lebenslange Vertraute" Jamie Lee Curtis hatte den Tod ihrer Schwester am Samstag selbst öffentlich gemacht. Auf Instagram schrieb sie: "Ein herzliches Aloha an meine ältere Schwester, Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen verstorben. Zu Hause. In der Natur. In Frieden." Sie sei ihre "erste Freundin und lebenslange Vertraute" gewesen. Zudem würdigte Jamie Lee Curtis sie als "talentierte Schauspielerin" sowie als großzügigen und stets neugierigen Menschen.

In einem weiteren Beitrag ging sie auf ihr inniges geschwisterliches Verhältnis ein: "Wir waren völlig unterschiedlich und lebten viele Jahre getrennt, aber sie kam zurück, um bei meiner Hochzeit dabei zu sein, und blieb dann für immer bei mir." Sie vermisse sie sehr, doch es tröste sie, zu wissen, dass ihre Schwester nun in Frieden ruht.

Auch sie war Schauspielerin

Kelly Lee Curtis schlug wie ihre Schwester - und wie ihre berühmten Eltern Tony Curtis und Janet Leigh - eine Schauspielkarriere ein. Schon als Kind feierte sie in dem Abenteuerfilm "The Vikings" ihr Schauspieldebüt und stand dabei mit ihren Eltern vor der Kamera. In den 1980er- und 1990er-Jahren folgten Auftritte in Serien wie "The Equalizer", "Hunter", "Silk Stalkings" und "Star Trek: Deep Space Nine". In "Der Sentinel - Im Auge des Jägers" übernahm sie eine wiederkehrende Rolle. Daneben war sie auch in Filmen zu sehen und stand ihrer Schwester bei einigen Filmproduktionen als Assistentin zur Seite.