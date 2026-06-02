Vor wenigen Tagen gab Jamie Lee Curtis den Tod ihrer Schwester Kelly bekannt. Jetzt bestätigte die Gerichtsmedizin, dass sie eines natürlichen Todes starb. In ihren letzten Tagen soll sie von einem Hospizdienst betreut worden sein.
Kelly Lee Curtis (1956-2026), die ältere Schwester von Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67), starb eines natürlichen Todes. Das bestätigte die Gerichtsmedizin von Blaine County inzwischen dem "Us Weekly"-Magazin. Demnach starb sie am 30. Mai um 2:30 Uhr in der Nacht. Ein Hospizdienst hatte sie in der letzten Woche vor ihrem Tod betreut.